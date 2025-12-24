桃園男列39捷運站預告恐攻被逮表示開玩笑 法院裁定飭回

記者莊淇鈞／新北報導

桃園林男在網路預測39捷運站會成為攻擊目標遭逮，法官訊後裁定林男無保飭回。（圖／翻攝畫面）

繼張文北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；本周日（21日）新北市林口警分局獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告進行8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，警方火速在前天（22日）逮捕發文的32歲林姓男子，林男辯稱好玩才會留言，警方將林男依恐嚇公眾安全罪移送，檢察官複訊後向桃園地院聲押林男，桃院訊後裁定林男無保飭回。

回顧案情，林口警分局21日晚間接獲民眾報案，指在社群軟體Threads有1篇「earthquake12time」文章：「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點。」預告8波攻擊，隨後還列出雙北市39個捷運站。該名網友還在個人臉書PO文：「下一個張文，會出現」。

廣告 廣告

其內容提及「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件,我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：下一站板橋、府中、浮洲、新埔，下一站國父紀念館、市政府、西門，下一站信義安和、大安森林公園，下一站中和、景安、新埔民生、新北產業園區、幸福、板新、十四張、景平，下一站民權西路、大橋頭、頭前庄、蘆洲、東門、古亭、頂溪，下一站台北小巨蛋、松山、南京復興、台電大樓、大坪林、萬隆、公館、景美，下一站六張犁、動物園、科技大樓、中山國中」

雖然該篇貼文事後刪除，但已引發關注，轄區警方獲報展開調查，並於22日下午1時許，循線拘提發文的林姓男子，他落網時供稱，「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，警詢後，將他依恐嚇公眾安全罪移送，並向檢方建請羈押。

林男經檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押林男，桃院訊後裁定林男無保飭回。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

張文隨機殺人後第5日 父母出面鞠躬下跪道歉連說4次對不起

公車上講電話嗆丟手榴彈「要死一起死」 新北男被依恐嚇危害公眾罪送辦

新莊22歲妙齡女高處墜樓 頭部重創當場慘死

認割頸案「殺人乾兄妹檔」判太輕 家屬驚恐「關出來可能我第一個被殺」

