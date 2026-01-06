桃園男大生上課昏倒「心因性猝死」搶救不治 同學心情沉重

桃園一名男大生猝死。（圖／報系資料照）

在強烈冷氣團籠罩全台之際，桃園地區一所大學驚傳悲劇。氣象署持續發布低溫特報之際，該校一名21歲林姓大學生5日於上課期間，在教室中突然昏迷倒地，經緊急搶救仍不幸身亡。檢警6日會同法醫相驗後，初步確認為「心因性猝死」，是否與天候低溫因素相關仍待進一步釐清。

根據桃園市消防局通報，事發時間為5日上午10時31分，校方緊急通報一名學生在課堂上突然失去意識，倒臥教室內。學校護理人員第一時間施以心肺復甦術（CPR），惟林姓學生當時已無呼吸心跳。救護人員到場後接手處置，並立即將他送往中壢天晟醫院急救，最終仍宣告不治。

校方所屬系所隨後發布通知，證實林姓學生在醫院經搶救後仍無生命跡象，家屬於當日中午同意放棄急救。通知中寫道：「對於一位年輕生命的殞落，我們感到萬分悲痛與不捨。」

據了解，林姓學生生前並無重大疾病病史。其家屬在事後表示，孩子身體狀況一向正常，對突如其來的變故難以接受。根據法醫初步判定，死因為心因性猝死，至於是否與近期氣溫驟降有關，目前仍有待進一步科學與醫學調查。

該校多名師生對此事表達哀悼與不捨。適逢期末考週、寒流來襲，不少學生面臨高壓與作息失衡的雙重挑戰。有學生在網路發文指出，事發當下全班震驚不已，「心情真的非常沉重」。

