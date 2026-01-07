桃園男大生倒地「心因性猝死」 學生見系所聲明心情沉重

期末週遇上冷氣團，桃園一名男大生上課期間突倒地猝死。（示意圖／翻攝自pexels）





期末週遇上冷氣團來襲，桃園某大學一名林姓男學生5日在教室上課時突然昏倒失去呼吸，經送醫搶救後仍宣告不治，法醫相驗確認是心因性猝死，當事系所也發布聲明，學生看了直呼心情沉重。

林姓男學生在課堂上突然倒地昏迷，當場失去呼吸心跳，先由校護進行CPR後，再由抵達現場的119救護人員接手，並送往醫院急救最終宣告不治。事後系所發布聲明，林姓男學生送醫急救無效之後，父母同意放棄急救，「對於一個年輕OO人的殞落，我們感到十分心痛與不捨。」學生看了之後不勝唏噓，直說心情感到相當沉重。

據家屬透露，林姓男學生平時身體健康，家中並無異常病史。送醫後仍未恢復心跳與呼吸，家屬最終決定放棄急救。桃園地檢署檢察官於6日下午同法醫相驗，初步判定林姓男學生死因為心因性猝死。

