桃園男大生心因性猝死「無特殊病史」 醫點名6危險族群！每年4.6萬人喪命

【緯來新聞網】連日低溫，全台各地傳出猝死案件。桃園某大學一名21歲林姓男大生，5日期末考期間在教室內昏迷，緊急送醫仍宣告不治，經法醫相驗確認為「心因性猝死」。據了解，台灣每年有4.6萬人因而死亡，且3分之2發生在非心臟病患者身上，醫師提醒有6大潛在風險的民眾要特別當心。

桃園一名男大生心因性猝死，台灣每年有4.6萬人因而死亡。（示意圖／翻攝自pixabay）

死者為就讀大二的林姓男學生，平時身體狀況良好，無慢性疾病或特殊病史。檢警5日下午會同法醫完成相驗，初步研判死因疑為心因性猝死，至於是否與低溫有關，仍有待進一步調查釐清。



什麼是心因性猝死？根據衛福部苗栗醫院衛教資料，是指是一個人在沒有潛在致死的病史下，突然發生非預期的心跳停止，且在症狀發生1小時內死亡。全球相關研究統計顯示，心因性猝死盛行率約0.1至0.2％，推估全台每年有約2.3萬至4.6萬人因此喪命。



另外，台北榮總內科部心臟科主治醫師鍾法博曾提醒，猝死來得又急又快，但也是有跡可循的，包括年過35歲有吸菸、肥胖、心血管病史，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者，都是高危險群，絕不可掉以輕心。

