桃園男大生教室內突無呼吸心跳 搶救不治死因待查

桃園市今發生一起離奇意外，上午一名男大生在學校教室突然不明原因昏倒，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，檢警相驗初步研判為心因性猝死。

桃園一名男大生在教室內突無呼吸心跳送醫不治。（示意圖／資料畫面）

警方調查，林姓男大生上午10時許在學校教室上課時，突然昏倒失去意識，老師立刻通報消防局派遣人車到場，校護先到達評估已無呼吸心跳，現場施以CPR急救，救護人員接手緊急處置後送往醫院搶救，最後仍宣告不治。

轄區警方通知家屬製作筆錄，家屬向警方表示林男無其他特殊疾病，下午會同檢察官與法醫進行相驗，初步研判心因性猝死，確切死因仍待後續進一步調查釐清。

