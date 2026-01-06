桃園男大生課堂昏迷送醫不治 初判心因性猝死

（中央社記者葉臻桃園6日電）全台近日陷入低溫，桃園市某大學有學生昨天在課堂上昏迷，現場急救、送醫後仍死亡，今天經法醫相驗遺體為心因性猝死，是否與低溫有關仍待調查釐清，校方對此則表示無法回應。

桃園市政府消防局指出，昨天上午10時31分接獲中壢區某大學通報有人昏倒，隊員到場後發現21歲林姓男學生倒在教室內，校護評估無意識呼吸後先行CPR，救護人員到場接手、給予必要救護處置後送往中壢天晟醫院。

據了解，該生並沒有相關病史，法醫相驗後研判該生為心因性猝死，是否與低溫有關仍待調查釐清，不少學生在社群媒體上發文表示心情沉重，學校也緊急要求所有老師要提醒學生多注意天氣變化與保暖。（編輯：黃名璽）1150106