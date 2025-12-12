桃園男子迷途臺西求助 員警查班次送水還自掏腰包

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】一名從桃園南下參加廟會活動的男子日前在雲林臺西迷路，因疲憊蹲坐路旁引起民眾關注。臺西派出所員警獲報後迅速到場，不僅協助查詢交通班次、提供飲水，還自費補助車資，讓男子順利搭上正確公車繼續行程，展現警察親民助人的正面形象。

事發於中午時段，臺西分局指出，接獲報案後副所長許暉昇及警員林冠余立即前往處理。員警發現，這名62歲男子因徒步行走過久，神情疲累，蹲坐於路旁等待體力恢復。他表示當天特地搭車南下口湖鄉參拜，卻在車上睡著，錯過下車點後一路迷途至臺西，只能靠步行嘗試找路。

廣告 廣告

員警連忙為他遞上飲用水，讓他先行補充體力，再協助查詢正確交通路線並指引搭車方式。在交談中，得知男子攜帶現金不多，無法負擔來回車資，員警隨即自掏腰包協助支付，並提出要幫他購買餐食，但男子婉拒，頻頻向警方表達感謝。

臺西分局表示，員警不僅協助迷路男子重新踏上行程，也再次向外界傳達「旅遊安全」的重要。警方提醒民眾，搭乘大眾運輸前務必確認班次與站點，以避免迷途或發生額外危險。男子離開時向員警揮手致意，反覆說著：「謝謝你們，我會記住你們。」

警方強調，持續秉持同理心與專業精神守護民眾，是基層同仁的日常使命，此次事件更彰顯警民互信、溫暖社會的價值。（照片／臺西分局提供）