桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友 (圖)

南部中心／陳凱茂、莊舒婷 高雄市報導高雄有一名男子前往洗衣店洗衣服，不過事後卻發現自己的錢包不見了，調閱監視器後發現，錢包在他從椅子上起身講電話後，掉落在騎樓上，被一名女子直接撿走，急得向警方報案，警方也擴大調閱監視器要釐清狀況。一名女子直接撿起地上錢包，接著離開現場。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，一名男子原本坐在騎樓椅子上，下一秒起身講電話，錢包就掉在地面上，男子沒發現在柱子旁坐下繼續講電話，一名女子經過沒動這一個錢包，不過下一名女子，竟然直接將錢包撿起來，東看看西看看，就直接拿走了。其他民眾：「皮包是在那邊我會問他這是不是你的包包，我會這樣問啊，如果不是那就派出所這樣。」洗衣店老闆娘：「打電話給我說他的錢包可能掉在裡面櫃台，他叫我請我幫他調監視器，那調完的時候我看不是在裡面掉的，是在外面坐在椅子上，可能放在膝蓋這邊站起來就掉了。」民眾在高雄楠梓區一間洗衣店洗衣服，錢包卻不翼而飛。（圖／民視新聞）再看一次監視器，當時錢包的主人就坐在柱子旁，但卻完全沒發現，事發地點就在高雄楠梓區這一間洗衣店外，旁邊是一間早餐店，43歲黃姓男子發文當時就在騎樓等衣服洗好，沒想到錢包掉了沒發現還被人順手拿走，急得報警處理。高市警楠梓分局楠梓所巡佐蕭江豪：「員警受理後刻正擴大調閱監視器，將通知該名婦人到案說明釐清。」早餐店人員：「我們還沒有很混亂，所以我們還蠻清楚沒有人撿到皮包這件事。」究竟撿起錢包的女子是不是有要送交警察局，目前警方積極調閱監視器，要釐清真相。(民視新聞陳凱茂、莊舒婷高雄市報導)原文出處：高雄男洗衣店外「遺失錢包」 查監視器竟掉落騎樓遭女子撿走

民視影音 ・ 1 天前