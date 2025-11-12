桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友

（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市李姓男子17年前因殺害歐姓女友遭判刑18年6月入監，民國108年假釋，本月10日另涉嫌勒斃周姓前女友。桃園地檢署今天表示，已依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署今天表示，10日下午接獲桃園市政府警察局平鎮分局通報殺人案，經訊問李男及相關證人後，認李男因感情因素不滿周姓前女友，於10日上午6時30分許至周女平鎮區住處前，以勒頸方式將她殺害。

檢警調查，李男不滿周女提分手，10日清晨約在周女平鎮區住處要談判，周女怕家人被吵醒要求到附近空地，談判過程中，李男因不滿周女態度將她勒斃。

據了解，李男17年前就因當時的歐姓女友要分手，在楊梅區歐女住處將她勒斃，事後自首，判刑18年6月；李男在98年6月9日送監執行，108年11月29日核准假釋。（編輯：蕭博文）1141112