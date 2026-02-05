桃園男持雙刀閒晃！又闖機車行「怒毆店員」推倒3車遭送辦

桃園市平鎮區，一名47歲賴姓男子在機車行與店員爆發口角，動手毆打店員並推倒多輛重型機車遭逮。（平鎮警方提供）

桃園市平鎮區昨（4日）下午，一名47歲賴姓男子先是在路上持「雙刀」架在自己脖子上行走，隨後又在機車行與店員爆發口角，動手傷人並推倒多輛重型機車，警方獲報後將其依現行犯逮捕，訊後依傷害、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，昨日下午近2時，賴姓男子於平鎮區育達路一帶，手持雙刀並架在自己脖子上於路上行走，目擊民眾立即報警處理；員警到場勸導後，賴男放下刀具，配合警方送醫治療。

同日下午4時24分，賴男擅自跨坐機車行前的重型機車，店員出言制止後，賴男心生不滿，揮拳毆打店員，並推倒店內3輛重型機車，造成車輛毀損。警方接獲報案後迅速到場，以現行犯將賴男逮捕到案，訊後依傷害及毀損罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

據店家初步估算，遭推倒的3輛重機車維修費用至少需7萬元以上。

