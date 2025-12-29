桃園男暗夜攻擊！「米酒瓶變汽油彈」丟派出所空地引火 下場慘了

記者羅欣怡／桃園報導

34歲褚姓男子，今（29日）持汽油彈朝派所旁空地丟擲。（圖／翻攝畫面）

桃園褚姓男子，今（29日）凌晨1時許手持汽油彈，朝派出所旁的空地丟擲，所幸火勢不大，立刻就被撲滅，警方在事發後2小時逮捕褚男，依公共危險罪送辦。

中壢警分局普仁派出所指出，今日凌晨1時20分接獲通報，指派出所周圍有火警發生，立刻派員前往查看。循線追查到精神狀況不佳的34歲褚姓男子，手持裝有汽油的玻璃米酒瓶，點燃後往派出所旁空地投擲，但火勢微小即滅。

精神狀況不佳的褚男在租屋處被帶回。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後立即調閱監視器，並於循線於2小時內於租屋處內將褚嫌帶回調查，初步調查褚嫌對失序坦承不諱，警詢後依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

