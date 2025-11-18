桃園男殺妻後派出所自首 法院裁定收押

（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市中壢區64歲李姓男子，昨天上午自行騎車到住家附近的派出所自首殺妻，並表示是因為變天、心情不好才有殺機。桃園地方法院認李男涉重罪、有逃亡之虞，今天裁定收押。

桃園市政府警察局中壢分局今天表示，李男昨天上午9時許騎車到內壢派出所投案，自稱以家中鈍器及利器殺害56歲羅姓妻子；李男無刑案紀錄也無家暴通報紀錄，全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署表示，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李男及相關證人後，查得李男昨天上午8時許在中壢區住處殺害羅姓妻子，涉殺人罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，向桃園地方法院聲請羈押。

桃園地方法院認為，李男為緬甸華僑，在緬甸有親屬，每年有多次出境泰國傳教的情形，有逃亡之虞，且李男所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，有羈押必要，裁定從今天起羈押。

據了解，李男與妻子、女兒同住，案發時女兒已出門上班，李男因不明原因有殺妻衝動，先掐住妻子的脖子後，以鐵槌、刀具等物重擊妻子頭部致死，警方偵訊時李男並未闡明殺機，僅說因為天氣差、心情不好才想殺妻。（編輯：林恕暉）1141118