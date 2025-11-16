桃園男殺死已婚情人 假釋6年再殺前女友

桃園平鎮10日清晨發生凶殺命案，49歲李男疑因情變，在前女友住處附近殺害她。（示意圖／Pixabay）





桃園市平鎮區10日清晨6時30分發生一起情殺命案。49歲李姓男子因感情糾紛，涉嫌在前女友周姓女子住處附近將其勒斃。警方到場後循線逮人，桃園地檢署11日依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，後續將進一步釐清具體犯案動機與過程。

這起案件也外界再次想起李男17年前的前科。2008年7月29日，已婚的45歲歐姓女子與李男因在超商打工結識，進而發展姊弟戀婚外情；1年多後歐女提出分手，李男因此心生不滿，竟前往歐女住家停車場將她殺害。事後李男曾致電對方女兒稱「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽……」。警方隨後將他逮捕，法院於2009年依殺人罪判處18年半徒刑。服刑10年後，他於2019年假釋出獄，出獄後與周女交往，近日再因分手糾紛疑二度行凶。

檢警調查，李男與周女分手後心生不滿，10日清晨他疑似在平鎮區金陵路三段一帶埋伏，見周女出現後將其殺害。警方到場封鎖並蒐證，檢察官指揮鑑識與法醫相驗，初步認定涉犯刑法第271條第1項殺人罪，考量有逃亡、滅證及再犯之虞，向法院聲請羈押禁見並獲裁准。檢方表示，已啟動犯罪被害人保護協會桃園分會的關懷機制，提供家屬情緒支持與法律協助，並將持續在偵審過程中陪同，確保被害人家屬權益。

