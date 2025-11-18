桃園男清晨持鐵鎚、刀棍殺妻 走進派出所投案「我殺了老婆」遭收押

桃園傳出殺人案，檢方已聲押獲准。

桃園中壢昨日（17日）清晨發生殺人案，在台灣居住多年的64歲李姓緬甸華僑疑似情緒失控，在住家內持利器與鈍器痛毆56歲羅姓妻子，羅女倒臥血泊死亡後，李男步行至內壢派出所自首，警方趕抵現場時，羅女已滿身傷痕、明顯死亡，隨即依殺人罪嫌報請桃園地檢署指揮偵辦。

檢警調查，李男昨日上午8點多在中壢區住處，不知何故突然持鐵鎚攻擊太太頭部，又以刀械砍殺，犯後冷靜離家，自行前往派出所承認「我殺了我太太」。員警立即到場查證，發現羅女傷勢嚴重、已無生命跡象，未送醫即宣告死亡。

桃園地檢署指派杜敏瑜檢察官偵辦，檢察官隨即會同法醫進行相驗並勘查案發現場，同步訊問涉案的李男與相關人士。檢方認定李男涉嫌殺人，犯嫌重大，且有逃亡與滅證風險，昨晚向法院聲請羈押，今（18）日上午獲裁准。

此外，檢方也已通知犯罪被害人保護協會桃園分會，由專責人員與羅女家屬聯繫，提供情緒安撫與後續法律程序陪伴，強調會持續協助被害家屬，保障其權益。



