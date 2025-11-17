桃園男為分手竟上演遭逮戲碼 女友急報案！警方圍捕下場慘了

桃園邱姓男子為提分手，找來友人假扮警察，王姓女友求助警方。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 桃園市昨日晚間發生一起烏龍擄人案，1名邱姓男子欲與王姓女友分手，找洗車場卓姓老闆商量，找來2名友人假扮警察，並在王女面前將邱、卓2人帶走，王女直覺事有蹊蹺撥打110求助，警方迅速出動圍捕，遭逮後邱男與卓男趕緊解釋是自導自演，依謊報刑案依法偵辦。

警方指出，王姓女子目睹男友邱男以及洗車場老闆卓男被2名警察帶走後，欲詢問清楚緣由，自稱警察的2名男子卻態度強硬喝令「滾開」，直覺對方並不是警察，立即報案求助，警方到場後隨即調閱監視器畫面，並透過無線電聯繫巡邏車輛，半小時內便成功攔獲涉案人員。

遭警方圍捕後，邱姓男子坦承是自導自演，只因感情生變欲提出分手卻遲遲無法開口，而先前邱男有過前科，並與王女約定若再次入獄就分手，因此才以此約定和洗車場老闆卓男以及2名友人上演這齣鬧劇。

警方嚴正告知邱男及其友人，此舉已涉嫌誤導他人、謊報刑案，觸犯《刑法》第164條妨害公務罪及第168條虛報罪嫌。全案依規定移送桃園地檢署偵辦。同時埔子派出所呼籲，民眾若遇可疑人士自稱公務員，應立即求證或報警，避免上當。

