桃園男無照、未禮讓行人又逃稅 擔心祖產被拍賣！急捧百萬現清欠款

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【記者張沛森／桃園報導】桃園一名蕭姓男子因無照駕駛、未停讓行人而遭裁罰6萬9,700元；另出售持有未滿5年之土地，欠繳房屋土地交易所得稅130萬元。經移送桃園分署執行，蕭男仍然無視，執行官遂請地政機關將蕭男名下之14筆土地及1筆建物辦理查封登記，並定明天（12日）至現場張貼封條，蕭男得知事態嚴重，立即帶著百萬元現金一次繳清，解除祖產被拍賣的危機

執行署桃園分署表示，住在八德區一名蕭姓男子（53歲）113年間，開車行經八德區永豐南路與廣福路口一帶，經警攔檢遭查獲無照駕駛；又於114年間開車行經八德區介壽路之行人穿越道時，未停讓行人，遭罰6萬9,700元；另蕭男在113年間以511萬餘元出售持有未滿5年之大溪區社角段土地，逾期未繳納130萬元之個人房屋土地交易所得稅。

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由於蕭男均未繳納而移送桃園分署執行。桃園分署收案後，清查發現蕭男名下有繼承而來的土地14筆及1筆建物，旋即於今年1月間函請地政機關就蕭男名下不動產辦理查封登記，期望蕭男收到查封通知後能主動到場提出清償方案，惟蕭男遲遲未現身，桃園分署原排定在明天至建物現場張貼封條，蕭男始知事態嚴重，立即帶著百萬元現金到場繳清罰鍰及欠稅。桃園分署隨後也函請地政機關塗銷查封。

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