桃園男穿警用雨衣搶銀樓 他持橡膠鐵鎚朝女店員狂砸

桃園市中正路上一間銀樓29日驚傳有男子穿警用雨衣搶銀樓。（圖／翻攝畫面）

桃園市中正路29日驚傳銀樓搶案！一名搶匪冒充警察，穿著警用雨衣，頭戴安全帽進入銀樓後，隨即持橡膠榔頭攻擊老闆，造成老闆娘頭部流血受傷，並有骨折情形。不過老闆娘第一時間隨即按響警鈴，歹徒並未得手，隨即落跑離去，警方也正全力緝兇中。

銀樓老闆聊指出，該名歹徒頭戴安全帽，身穿警用雨衣與口罩，一進到店內先和店員攀談，未料下一秒竟拿出橡膠鐵鎚，朝著女店員的頭部猛力攻擊。讓老闆娘嚇壞，第一時間抱頭蹲下，隨即按響警鈴。

警鈴按響後，歹徒疑似在驚慌失措下緊急逃離，並未得手相關財物，但也造成女店員頭部受傷，並有骨折情形。警方獲報後也正調閱相關監視器畫面，初步於附近公園尋獲歹徒遺棄機車，全力緝兇中。

據了解，該間銀樓27日才和桃園分局進行防搶演練，一進門先是詢問老闆娘最近還好嗎？是否有異狀，讓老闆娘誤以為是真警察，孰料下一秒對方竟直接抄榔頭對老闆娘狂毆。

