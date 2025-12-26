桃園男聞北捷隨機殺人後po文「人死的不夠多」 檢火速起訴

桃園地檢署。資料照，呂志明攝



張文19日犯下隨機攻擊案後，公共場所安全引發社會關注。桃園游姓男子竟在12月23日於中午於臉書貼文提到「全部下地獄」、「永世不得超生」、「人死的不夠多」等言論，24日被拘提到案，檢方諭知10萬元交保後，今天（12/26）依恐嚇公眾罪嫌將游男起訴。

桃園地檢署表示，44歲的游姓男子過去曾和就讀大學EMBA的同學產生齟齬，並見聞台北捷運殺人案後，12月23日中午12時許，在社群軟體以本名張貼恐嚇言論「人死的不夠多」等，經新北市調查處查悉後報請桃檢指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰偵辦，並於前天拘提游男到案，經檢察官訊問後，認游男涉犯恐嚇公眾罪嫌，罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知10萬元交保，並於今天提起公訴。

廣告 廣告

桃檢呼籲，民眾遇未經查證之訊息，應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全的不法犯行，將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

更多太報報導

幽默祝福徐若熙旅日 王建民：你走了兄弟才能鬆口氣

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活