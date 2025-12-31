桃園男討錢不成暴怒！持彎刀、鐵棍痛毆兒子 殺人未遂送辦

桃園市警方於今（31）日下午緊急處理一起父子暴力衝突事件，一名41歲吳姓男子因索錢遭25歲兒子拒絕，憤而持彎刀及伸縮鐵棍痛毆親生兒子。雙方在新興街扭打成一團，警方到場制止後，將兩人分別送醫治療，吳父已依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

31日，桃園一名41歲吳姓男子因索錢遭25歲兒子拒絕，憤而持彎刀及伸縮鐵棍痛毆親生兒子。（圖/警方提供）

據了解，事發於12月31日下午2點多，警方接獲報案後立即趕赴龜山區新興街現場。抵達時，身穿咖啡色上衣的吳父正持武器攻擊穿著黑衣的兒子，場面混亂。員警到場後即刻查扣現場使用的彎刀與伸縮鐵棍等凶器，迅速將雙方隔開，避免傷勢進一步惡化。

在制止衝突後，警方戒護吳父送往長庚醫院接受治療，並協助其子向法院聲請家暴保護令。全案經警方訊問後，已依殺人未遂、恐嚇及傷害等罪嫌將吳父移送桃園地方檢察署偵辦。這起家庭暴力事件再次提醒社會大眾，家庭紛爭應透過合法管道解決，切勿訴諸暴力。

衝突過程中，兒子曾成功奪下父親手中的彎刀，但仍被持續以鐵棍痛毆，導致身體多處出現挫瘀傷。（圖/警方提供）

警方呼籲親屬間問題應保持理性溝通，切勿使用暴力解決，誤觸法網將得不償失。（圖/警方提供）

根據龜山警方調查，這起暴力事件源於經濟糾紛，吳父向兒子索取金錢被拒後，情緒失控拿出武器威脅，隨後演變為嚴重肢體衝突。

「親屬間應保持理性溝通，切勿使用暴力解決，誤觸法網將得不償失。」龜山警方在處理完這起家庭暴力事件後如此呼籲。據了解，衝突過程中，兒子曾成功奪下父親手中的彎刀，但仍被持續以鐵棍痛毆，導致身體多處出現挫瘀傷。而吳父則在衝突中被兒子過肩摔，造成手腕骨折等傷勢。

