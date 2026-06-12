桃園男赴院探視罹癌妻 遭毒駕男撞死...天人永隔
一場無法挽回的毒駕狂飆，在桃園敏盛醫院前奪走3條人命，更硬生生拆散了幸福家庭。昨（11）日晚間，一名30歲的張姓男子在施用毒品後駕車上路，因車身不斷搖晃、疑似危險駕駛，遭到巡邏員警攔查。
張男非但不配合，反而狠踩油門在市區道路危險蛇行、連續闖紅燈瘋狂逃逸。警方尾隨並通報警網攔截，但張男車速過快，最終在敏盛醫院前徹底失控暴衝，攔腰撞上正在等紅燈的無辜行人，現場電線桿與變電箱皆遭遇嚴重毀損。
65歲夫探視罹癌妻慘死車底 女兒奔醫院痛失至親
車禍發生當下，救護車與警車十萬火急趕往桃園敏盛醫院前方，現場兩名路人遭猛烈撞擊命危。醫護人員與護理師隨即跪地實施CPR，但情況仍未好轉。
其中一名65歲的葉姓男子，右小腿當場被撞斷、血肉模糊，整個人被死死壓在肇事轎車底下。葉男的女兒接到消息後急忙趕赴醫院，卻已回天乏術。
這場橫禍背後更藏著令人鼻酸的遺憾。同病房的護理人員透露，不幸喪命的葉姓男子當晚本來是要到敏盛醫院，探望因癌症正在接受治療的太太。夫妻倆明明只差幾分鐘就能見面，葉男卻在醫院門口遇害。
當警方與醫護人員圍在太太身旁告知這起噩耗時，罹癌的妻子在病房內當場崩潰痛哭，至今仍無法接受幾分鐘前還在期待團聚的枕邊人，如今已永遠不在。
剛看完心臟血管內科...60歲男領藥步出醫院遇死劫
另一名無辜受害者為60歲的侯姓男子，當時他前往敏盛醫院的心臟血管內科看診並領取藥物，怎料才剛走出醫院大門就迎面遇上死劫。當時兩位行人就站在電線桿旁邊等紅燈，張男卻直接開車迎面撞上去。
衝撞現場一片狼藉，除了四處散落的大量車體碎片外，地面上還留有一張遭到肇事車輪狠狠壓過的醫院掛號單與就診單，疑為侯姓男子案發時隨身攜帶的物品，因恐怖撞擊掉落現場，成為無辜路人剛出醫院就遭遇不幸的悲慘鐵證。
轎車車頭爛毀張男搶救4小時亡
由於猛烈的撞擊力道巨大，肇事轎車的車頭幾乎完全爛毀。這起車禍除了導致2名行人傷重不治外，肇事的張姓駕駛自己也身受重傷，當場受困在變形的車體內。
警消到場將人救出並送醫搶救，在院方醫護人員努力搶救約4個小時後，張男仍於今日（12日）凌晨因傷勢過重宣告不治，讓這起拒檢逃逸案最終釀成3死悲劇。
警方隨後進行初步檢測，確認張男對安非他命呈現陽性反應，現場也當場查獲了安非他命毒品及相關吸食器具，證實張男完全是吸毒後上路的「毒駕」行為。
12日一早鑑識人員到場採證相驗
今日（12日）一早，警方鑑識人員與檢察官重回敏盛醫院前的事故現場進行實地勘驗。目前事故現場周遭已拉起封鎖線，並放置多個三角錐管制交通以利保護採證現場，隨後檢方也前往桃園殯儀館相驗2名不幸死亡的行人。
侯姓男子的家屬與葉姓男子的家屬情緒悲痛，相繼心碎趕到醫院與殯儀館，強忍淚水要來見親愛的家人最後一面。毒駕惡行宛如在社會上四處遊蕩的不時定炸彈，目睹家庭支柱平白無故喪命，家屬在現場痛心質問，這種痛徹心扉的惡夢到底何時才能真正停止？
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吸食毒品，有害身心健康。
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