桃園男路倒南港！一查驚揭他18年前「被死亡」 結局反轉復活了

法院認定，李男之死亡宣告與事實有所不符，依法撤銷。（示意圖／Pexels）

桃園一名李姓男子去年在臺北市南港區路倒，經送至聯合醫院忠孝院區醫治後出院，由北市社會局先行安置於老人長期照顧中心。由於李男意識不清、臥床而身分不明，經警方進行臉部、指紋比對鑑識後，赫然發現他竟於18年前被宣告死亡。案經審理，法院認定，李男之死亡宣告與事實有所不符，依法撤銷。

根據判決書，北市社會局主張，李男於民國114年3月7日路倒於臺北市南港區，經送至聯合醫院忠孝院區醫治後出院，由社會局將先行安置於某私立老人長期照顧中心。由於李男意識不清、臥床而身分不明，經警方進行臉部、指紋比對鑑識後，終於查明其身分，未料他竟於18年前被桃園地院宣告死亡。

北市社會局亦提供照片聯繫當事人之手足，確認被安置人為李男，惟其兄弟姊妹均拒絕出面處理身分及安置相關議題，而李男既尚生存，現由社會局支付長照機構安置費用，為協助李男回復健保、申領社會津貼之權利，判決宣告死亡與事實有所不符，爰依法聲請撤銷死亡宣告。

桃園地院調閱過去公示催告，發現李男確實於18年前被宣告死亡，惟其現尚生存，並未死亡，經手足指認並稱「相對人（李男）即為她的兄弟，相對人曾於2年前至家中找過她」等語，顯示北市社會局之主張堪信真實，因此依相關法條規定，撤銷李男之死亡宣告。

