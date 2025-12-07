桃園男進警局問路 站門口吸毒遭逮！中警破獲毒品分裝場

台中警方在烏日高鐵站查獲一處毒品分裝工作室，逮捕34歲譚姓主嫌，並查扣超過3000包含有第三級毒品的咖啡包，其中500包更印有「綠巨人浩克」圖案企圖掩人耳目！另外，桃園也發生一起離奇案件，36歲黃姓男子竟在武陵派出所門口吸食毒品自投羅網，讓員警傻眼。兩起毒品案件令人咋舌，警方表示已依法嚴辦，呼籲民眾勿以身試法。

桃園男進警局問路，站門口吸毒遭逮！自投羅網。(圖／TVBS)

台中警方在烏日高鐵站查獲一處毒品分裝工作室，嫌犯為掩人耳目，在毒咖啡包上印製動漫人物圖案。員警當場逮捕34歲譚姓主嫌，並查扣超過3000包含有第三級毒品的咖啡包。同時，桃園也發生一起離奇案件，一名36歲黃姓男子在武陵派出所門口吸食毒品，自投羅網遭警方逮捕。

員警當場逮捕34歲譚姓主嫌，並查扣超過3000包含有第三級毒品的咖啡包。(圖／TVBS)

桃園武陵派出所日前發生一起離奇案件，一名頭戴鴨舌帽的男子進入派出所問路後離開。然而，約10分鐘後，當員警下班準備出門用餐時，發現該男子仍站在門口。員警上前關心時，發現他正在吸食加熱菸且精神萎靡，身上還散發濃濃異味。武陵派出所副所長吳建葦表示，當時發現該男子正在吸食毒品依托咪酯，立即將其逮捕送辦。這名36歲黃姓男子於6日晚上在警局門口吸毒自投羅網，警方除了逮捕人犯外，也扣押了他身上的毒菸彈和加熱器。

男子進入派出所問路，當員警下班準備出門用餐時，發現該男子仍站在門口。(圖／TVBS)

另一方面，台中刑事警察大隊根據情報，查獲一處分裝毒品的工作室。警方在現場發現大量毒品咖啡包擺放在桌面和沙發上，數量之多讓員警需要反覆清點。據了解，毒販看中烏日高鐵站南來北往交通便利的優勢，租用附近社區大樓作為毒品分裝場所。為了掩人耳目，這些毒品的外包裝還印有動漫圖案，包括500包印有「綠巨人浩克」的包裝的毒咖啡包。

警方在現場發現大量毒品咖啡包擺放在桌面和沙發上，數量之多讓員警需要反覆清點。(圖／TVBS)

中市刑警大隊偵三隊隊長杜旻信表示，警方在現場查獲含有第三級毒品的咖啡包，包括3067包甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」的新興毒品）咖啡包以及31包愷他命。警方當場逮捕34歲譚姓主嫌，全案依毒品犯罪條例偵辦，已移請台中地檢署偵辦並起訴在案。

