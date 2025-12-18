桃園男遭公車後照鏡「巴頭」！驚險瞬間畫面曝光、引兩派網友戰翻

記者林盈君／桃園報導

本月17日下午，桃園市桃園區民生路，一名男子走在馬路邊緣時，不慎遭後方駛來的公車、後照鏡「巴頭」，男子痛的當場抱頭，公車也緊急停下，而這段畫面被PO到「爆料公社」，引發網友討論，還分出兩派網友吵個不停。

男子不慎遭後方駛來的公車、後照鏡「巴頭」。（圖／翻攝爆料公社）

從曝光的畫面中可以看到，當時男子與一名友人，走在靠外側的車道邊緣，正好一台公車從後方駛過，後照鏡當場拍過男子頭部，男子立刻痛的彎腰抱頭，旁邊友人也急忙關心傷勢。

男子不慎遭後方駛來的公車、後照鏡「巴頭」。（圖／翻攝爆料公社）

而這段影片在網路上引發討論，兩派網友們爭論不休，有部分網友認為，男子排行走在車道邊緣，實際上非常危險，加上又沒有注意後方，才會被公車「巴頭」，認為「晃出車道，整條路當成自己家的？」；但另一派網友認為，這段路沒有人行道，等於逼迫行人走車道外緣，認為道路設計對行人並不友善。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

