桃園男酒後失控捅死同事 殺人罪起訴國民法官審理

桃園一名男子今年5月酒後與同事起口角，事後持酒瓶敲擊對方頭部後，再持水果刀狠刺腹部致死，行兇後向警方自首遭依殺人罪送辦，桃園地檢署全案近日偵結起訴，案件將由國民法官審理。

檢警調查，兇嫌黃姓男子（54歲）與同事張男同住在公司位於桃園龜山宿舍，今年5月26日晚間7時許，2人在宿舍內喝酒後發生爭執起口角，宿舍管理員為排解2人糾紛將黃男換房避免衝突，未料黃男為因此作罷，他越想越氣於深夜11時許，從房間內拿酒瓶與水果刀前往張男房間。

黃男先拿酒瓶狠敲張男頭部多下，接著再持水果刀刺向對方腹部，造成張男頭部與腹部重傷臟器外露現場血跡斑斑；黃男犯案後跑到樓下大喊「我殺人了，叫救護車！」管理員趕緊到場查看嚇得立刻打電話報案，張男傷勢嚴重緊急送醫後仍於3天後不治。

警方到場時黃男坦承犯案遭逮捕並查扣犯案用凶器，訊後遭依殺人罪嫌移送偵辦，桃園地檢署近日全案偵結，檢方根據相關跡證認定黃男犯行明確依法起訴，案件將移審桃園地院國民法官審理。

