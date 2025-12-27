桃園男酒後駕車自撞中央分隔島側翻 當場被逮送辦
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市54歲李姓男子26日晚間9點多，酒後駕駛休旅車行經中壢區新生路、永清街口，撞上中央分隔島後側翻，幸未波及其他人車，警方趕來關心，發現李男幸運並未受傷，但他的酒測值高達1.06MG/L，當場被警方逮捕，訊後已依公共危險罪嫌被送辦。
警方說，李男當時駕車沿新生路往和美街方向直行，卻在新生路、永清街口撞擊道路上的中央分隔島，車輛因此側翻，李男雖一度在車內難以脫身，但幸未受傷；訊後已依公共危險罪嫌究責，呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危害自身安全甚至造成無辜用路人傷亡，警方對於毒駕、酒駕行為絕不寬貸。
