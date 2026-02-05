桃園男重機店暴走！失控「狂毆店員」推倒2重機 3年前雙刀架頸嚇壞路人

記者林盈君／桃園報導

昨（4日）下午，桃園市平鎮區一名47歲賴姓男子，於重機車行外突然大聲咆哮，毆打店員頭部，甚至持掃把推倒2台重機，警方獲報到場，當場將賴男逮捕，全案依傷害、毀損罪，函送桃園地檢署偵辦。另外，警方也查出，賴男曾於3年前（2023年），持雙刀架在自己頸脖，當街遊蕩嚇壞不少民眾，所幸經員警勸告後，才放下雙刀。

桃園賴男失控推倒重機、毆打店員，被警方依法逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天下午4時許，賴男在某車行門口，直接坐在一台大型重機上，店員發現出聲制止，未料賴男竟情緒失控，先是動手毆打店員頭部，還拿起一旁掃把，當場推倒2台大型重機車，大聲咆哮、口中大喊「搶劫」等，店家隨即報警處理。員警獲報後趕抵，立即制止賴男，並將其逮捕。

