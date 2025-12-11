桃園男電影館包廂對她「性侵得逞」 他1年後自首換到緩刑

桃園男約在電影館包廂內看電影，卻對她性侵得逞。（示意圖／photoAC）





桃園一名男子A男透過交友軟體認識B女，邀約一起在電影館包廂看電影，可是卻在明知B女年齡，並且違犯意願的情況下發生性行為。經過1年多之後，A男又透過IG傳送性騷擾訊息給B女，卻被網友公審，在承受不了壓力的情況下前往警察局自首。

根據判決書指出，2人於2023年11月相約在桃園某處電影館包廂看電影，但A男卻在包廂內，違反意願對B女性侵得逞。在2025年1月A男再度透過IG傳訊息性騷擾B女，相關訊息遭到公開後，因為不堪網友公審的壓力，前往派出所自首，坦承曾對B女做出「妨害性自主」的犯行。

B女的律師主張，A男是因為受不了網友撻伐，才不得已前去自首，「無自願接受審判之動機」。不過法院認定，不論A男動機為何，在偵查機關發覺前向派出所自承本案犯行，符合自首要件。

法院審酌，A男犯下「妨害性自主」時年僅18歲且已坦承犯行，考量他沒有前科，因一時失慮，經過偵查、審判程序及科刑宣告後，應已知所警惕，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑5年，以啟自新，並向公庫支付新臺幣30萬元、接受法治教育4場。

