桃園男「假扮警」持榔頭攻擊銀樓女員工 土城落網

桃園市中正路一間經營近50年的老字號銀樓，一名女員工日前遭「假警察」持橡膠榔頭攻擊。警方循線追查，在今（31）日中午12點多於新北土城某間旅館將蔡姓嫌犯緝捕到案，當時他身穿駝色外套，在員警戒護下緩慢走進警局。

嫌設斷點躲查緝 警48h內土城逮人

據了解，警方獲報後組成專案小組，48小時內調閱大量監視器畫面，發現嫌犯犯案時全程戴手套，事後還變裝、換車刻意設斷點，讓員警一度誤抓外籍移工。

最終警方鎖定一名約50歲居住大園、竊盜前科累累的男子，在新北土城將人拘提到案，警方不排除他原本意圖強盜銀樓，但行兇未得手就倉皇逃逸，全案依強盜、殺人未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

※犯罪行為，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

