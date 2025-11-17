桃園男「遭警逮捕」 女友嚇報警 真相竟是他想分手

桃園市 / 綜合報導

昨（16）日在桃園，發生一起民眾假冒警察抓人的案件，經一名女子報案追查，真相恐怕讓女方傷透了心，原來是她的男友想跟她分手，但她不願意，沒想到男友竟然找來2名友人，扮成警察聲稱男子涉案，把他押上車帶走，但女子察覺有異、報警求助，才讓案件曝光。警方也表示，這群人誤導他人謊報刑案已觸法，全都依法函請偵辦。

一台車兩個人，直接撬開鐵門然後衝進去，然後就把我男朋友跟洗車場老闆抓出來，長髮女子焦急地向警方表示，有2個人把男友擄走，邊還原事發經過邊比手畫腳，還說出手的人自稱是警察，當事女子說：「我問他說那你是哪個分局的，他沒跟我講，他說我在辦案，『妳滾旁邊一點』。」

監視器畫面拍下，兩名男子將另外兩名男子，從車頭方向拉出來雙方還爆發拉扯，而女子見狀想幫忙救人，卻被叫滾開，讓她驚覺事情不單純報案求助，警方VS.當事男子說：「你這樣報，整個分局都在找你你知道嗎，『歹勢』，所以帶你走的都是『你朋友』。」

人找到了，但這名男友不斷跟警方道歉，說歹勢歹勢，而原本自稱是警察的人，也不是辦案員警而是他的朋友，真相恐怕讓女友傷透了心，警方VS.當事男子說：「所以你想跟她分手分不開，所以才用這個，你這樣子對她怎麼交代，就是因為我跟她好好講過了，感情不是這樣子處理的。」

原來報案女子的男友，想跟她分手但分不了，就找朋友商量該怎麼辦，沒想到他們找來另外2位朋友偽裝成警察把男子帶走，還說他涉案，想藉此達到分手目的，附近民眾說：「是他們員工好像裡面有什麼感情糾紛問題，我聽到的消息是這樣。」

實際回到事發洗車場，鐵門深鎖，而消息已經傳遍街坊鄰居，而男子一行人，不只讓女方的擔憂與關心變一場空，也已經觸法，埔子所長蔡東洲說：「經尋獲報案人男友他表示，為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演，全案依法函請偵辦。」為了分手自導自演，誤導他人謊報刑案有刑責，如今得為自己的分手奇招付出代價。

