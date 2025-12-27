桃園男PO文恐嚇「人死得不夠多」 背景起底竟是傳產老闆

台北捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊事件，造成3死11傷，27歲兇嫌張文犯案後墜樓身亡。案發後網路上陸續出現各種恐嚇言論，桃園一名46歲游姓傳產公司負責人在臉書發文稱「我要趕進度了，人死得不夠多」，藉北捷恐攻案恐嚇昔日EMBA同學。桃園地檢署26日依恐嚇公眾罪將游男起訴。

桃園46歲男子23日在網路發布恐嚇言論， 引發社會不安，新北市調處人員到其住處拘捕 。（圖／新北市調處提供）

根據檢方調查，游男就讀某國立大學EMBA，雖信仰佛教，但思想偏激，3年前與同班同學產生齟齬後心生不滿。23日中午游男以本名在社群平台臉書張貼「對了中○ Ap107的人我全部不要，全部下地獄、永世不得超生，還有吳○○學生我全部不要。我要趕進度了，人死得不夠多」等言論，引發社會不安。新北市調處查悉後，立即報請桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰偵辦。

檢方於24日火速拘提游男到案，游男坦承發文，但辯稱動機是「有責任感、想拯救大家」。經檢察官訊問後，認定游男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，但評估無羈押必要，諭知10萬元交保，並於26日提起公訴。

桃園地檢署呼籲，民眾遇未經查證的訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安。檢方強調，對於散布恐懼言論、擾亂社會秩序及危害公眾安全的不法犯行，均將依法嚴查速辦，由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

