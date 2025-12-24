桃園男PO「下一個張文，會出現」 檢聲押遭法院駁回

張文在北捷及南西商圈犯下隨機殺人案引起一連串模仿效應，桃園一名男子在網路上留言稱「下一個張文，會出現」迅速遭警方查獲送辦，檢方複訊後聲押遭法院駁回僅限制住居。

男子遭依恐嚇公眾罪嫌送辦。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，桃園林姓男子（32歲）在張文犯案後於21日晚間在社群平台留言，稱「下一個張文，會出現」，甚至預告8波攻擊羅列雙北39個捷運站與台鐵車站是下一個事件地點，引發社會不安與恐慌。

男子在網路散佈恐怖攻擊言論遭警方查獲。（圖／翻攝畫面）

新北林口警方獲報後立即成立專案小組展開調查，經分析比對相關資料後確認貼文者林男身分，即報請檢察官指揮偵辦，並於22日下午1時許持拘票前往桃園龜山將他查緝到案，訊後依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦並建請羈押。

廣告 廣告

檢方複訊後向法院聲請羈押林男，認為林男雖否認犯行但有相關證據涉有重嫌，且林男的發文雖然沒有具體指稱加害行為或為惡害通知，但考量發文時間與張文攻擊事件時間接近，易導致民眾恐慌並非只是個人意見表達。

桃園地院法院認為，林男表達能力與一般人有落差且具身障證明，有固定住處難認有無固定居住所，檢方雖稱有逃亡事實及逃亡之虞但說明不足，認為無羈押之必要，僅裁定林男限制住居確保日後偵審程序。

延伸閱讀

國中生割頸案判決引爆眾怒！「乾哥爸媽被肉搜」 網炸鍋轟道歉

法官問割頸案死者家屬「願接受加害者孝順嗎」？網友炸鍋了

新北國中生割頸案二審判決出爐！侯友宜：應從重量刑讓正義回歸