桃園療養院聚焦精神護理未來 邁向科技整合與社區復元服務





衛生福利部桃園療養院護理科為提升護理師專業能力，特別邀請中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜、監事長李選及桃園榮民醫院副院長楊斯年親自蒞臨指導，主題以「精神醫療護理之未來展望」專題座談會，桃療由院長、醫科主任、護理科主任及護理長、護理師共同與會，分享交流專業意見，共同提升精神衛生護理師的照護趨勢與人力培育。

講座中，監事長李選以「從病房到雲端」為主題題，提及未來5至10年精神護理將朝向社區化與復健導向、科技與遠距整合、專業分科發展、兒少及司法精神護理拓展，以及強化預防與早期介入等方向邁進。他強調，護理教育應提升專科訓練與進階認證制度，明確界定護理角色，同時培養職場韌性；醫療機構亦需加大對護理人力的投資與保護，以提升精神護理的社會價值與專業貢獻。

廣告 廣告

中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜(左二)、監事長李選(右二)及桃園榮民醫院副院長楊斯年(右一)親臨指導。(桃療提供)

理事長劉玟宜指出，社區精神衛生護理正逐漸成為精神照護的重要主軸，照護社區精神病人以需求、復元導向模式，並強調社區精神衛生護理師專業認證的重要性。副院長楊斯年提出精神衛生醫療需依病人病程提供諮商輔導、急性短期照護與慢性長期照護等多元服務，他強調，智慧醫療的運用與高齡化挑戰不容忽視，並呼籲重新檢視社區護理師在復元導向個案管理上的知能，以強化照護銜接並提升整體服務品質。

桃療護理科主任邱金快表示，精神醫療需提升病人安全及精神護理專業進階與認證，整合病人全人照護、增加社區醫療服務量能，導入智能化醫療照護。桃療未來持續推動跨領域協作，強化社區復元個案管理能力、重視高齡與兒少族群精神衛生需求，致力打造更健全且具韌性的在地精神醫療服務。

更多新聞推薦

● 賴清德記者會上「證實」中國將於2027年攻台？ 總統府：錯誤的片面解讀