桃園登革熱本土疫情解列 桃市府：會繼續把關衛生

（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市長張善政今天表示，桃園市本土登革熱疫情已在今天正式解列；自9月22日接獲首例通報後啟動防疫應變機制，現雖已解列，但天氣變化無常、仍不能掉以輕心，市府會繼續把關努力。

張善政下午主持市政會議時表示，市府在接獲首例通報後啟動防疫應變機制，由副市長王明鉅召開跨局處會議，整合防疫資源投入防治工作，最終得以有效控制疫情擴散。

張善政指出，在登革熱防治工作上，衛生局從疫調、防治到醫療溝通，展現高度專業；水務局建置的巡查系統在第一時間掌握相關資訊；環保局加強戶外化學防治，與市民溝通協調並進行噴藥作業；教育局、農業局、工務局及各單位也進行自主巡檢，積極清消環境。

張善政表示，疾管署北區管制中心團隊在防疫的過程中，提供即時的專業建議與技術支援，是中央與地方攜手合作的重要案例；目前桃園登革熱本土疫情已解列，但由於天氣變化無常、時冷時熱，市民仍要隨時注意居家衛生環境，市府也將持續把關環境衛生。（編輯：張銘坤）1141105