桃園發愛心白米竟過期8年 公所澄清「日期印錯」

桃園市桃園區公所日前舉辦寒冬送暖，卻有受贈戶收到過期快8年的白米。（圖／東森新聞）





桃園市桃園區公所日前舉辦寒冬送暖，卻有受贈戶收到過期快8年的白米，對此區公所澄清，是提供方標示錯誤，會主動通知民眾辦理更換。但民進黨市議員黃瓊慧批評，區公所的回覆令人無法接受，說日期印錯實在太牽強。

桃園區公所舉辦寒冬送暖活動，但卻有民眾領了物資後發現，其中一包白米，包裝上的製造日期是2017年2月8號，有效期限是2018年2月7號，算一算這包米，竟然已經過期八年。

桃園市議員（民）黃瓊慧：「（公所）他們的回覆，竟然是這包白米並沒有過期，是上面的日期印錯，民眾可以安心的吃，這種回覆真的讓人無法接受。」

桃園區公所表示，向提供方查核，確定為標示錯誤，已經主動通知民眾，如果領到過期白米，可以辦理更換。

桃園區公所主任秘書周政毅：「他們其實是不小心有印錯的狀況，但是為了避免民眾疑慮，我們還是請他全部進行做一個更換。」

事後公所也趕緊盤點剩下的物資，確認有無過期狀況，原本愛心送暖的活動屬立意良善，受贈民眾卻收到有疑慮的食品，讓好意變爭議。

