桃園發物資驚見白米「過期8年」公所澄清「日期印錯」黃瓊慧批：太牽強

記者羅欣怡／桃園報導

桃園區公所上個月31日舉辦寒冬送暖活動，媒合社會團體提供物資幫助弱勢家庭，但卻有民眾領了物資後發現，其中一包300克裝白米的標示日期已經「過期8年」，無法判斷是真的過期還是廠商印錯日期，只好向市議員黃瓊慧陳情。黃瓊慧痛批「身為公部門，竟沒有替民眾把關食安，讓受贈者完全沒有任何保障！」

桃園市議員黃瓊慧接到民眾陳情。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

民眾手中的這一包白米，原本是區公所的好意，但包裝上的日期讓他實在沒勇氣打開來煮，因為外包裝上的日期打印的製造日期是2017年2月8日，有效期限則是2018年2月7日，算一算已經過期8年。

廣告 廣告

黃瓊慧指出，陳情的民眾是市府列冊的中低收入戶，一大包物資其他食物都沒問題，唯獨這包白米已經過期，讓他困惑到底是真過期，還是是日期打錯。

桃園區公所解釋外包裝日期打印錯誤，會協助回收換新品。（圖／翻攝自黃瓊慧Threads）

桃園區公所回應，白米是民間單位捐贈，受贈時有先檢查，但物資數量眾多，批號不一，一時不察造成民眾收到有疑慮的物資。初步了解，有疑慮的白米是日期印製錯誤，白米本身沒有食安疑慮，公所將進行回收，重新發放沒有疑慮的商品。

不過對此說法，黃瓊慧仍抨擊，這種回覆真的讓人無法接受、也是一種搪塞人的說法，因為包裝上還有稻米的生產期別，直言「說印錯真的太牽強！」

黃瓊慧認為，身為公部門應該做好最基本的食安工作，不然沒替民眾把關，反而害民眾把有疑慮的東西給吃下肚；接下來還有好幾次的寒冬送暖活動，希望市府單位能嚴格把關捐贈物資的使用期限，避免再次發生食安問題。

更多三立新聞網報導

南方澳斷橋6斷魂！6億賠償港務公司不吞 亞新工程「30%責任」賠4547萬

台男放鳥北海道包車聯繫了！辯「怕被詐騙」 日業者怒：無中生有的藉口

新竹人妻約炮「土地公廟旁女廁激戰」他拿淫照恐嚇再1次：不然告訴妳尪

新品面紙剛上架！會員驚見包裝「簡體字」怒：中國賣剩的？好市多說話了

