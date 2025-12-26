桃園百倍奉還倒數5天 市民卡APP加碼抽萬元儲值金

「普發一萬、桃園百倍奉還」活動今日在律師公開見證下，完成第五波公開抽獎作業。圖：經發局提供

桃園市政府主辦的「普發一萬・桃園百倍奉還」活動持續帶動年終消費熱潮，隨著活動進入倒數五天，市內各大商圈與在地店家把握跨年與年末檔期，推出多元優惠，吸引民眾走入商圈消費，促進整體買氣成長。今(26)日活動在律師公開見證下，完成第五波公開抽獎作業，全程秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，共計8名幸運得主。

為擴大回饋市民並推動數位市政服務，桃園市政府智慧城鄉發展委員會結合經濟發展局同步推出「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽獎活動」，於今日完成第一波抽獎，抽出「萬元電子支付儲值金」50名幸運市民。活動自12月19日開跑至首波抽獎資格截止短短數日，即吸引約1.3萬名市民參與，顯示市民對市民卡APP數位服務與加碼回饋具高度關注。

廣告 廣告

智發會指出，本次市民卡APP尊榮會員專屬抽獎，鼓勵市民完成尊榮會員註冊並善用市民卡APP各項服務，透過實質回饋提升數位市政服務使用率。第一波抽獎後，尚未中獎的尊榮會員仍可續留資格，參與後續抽獎，共計將送出100組萬元電子支付儲值金。

「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽獎活動」，於今日完成第一波抽獎。圖：經發局提供

「桃園市民卡APP」以一站式市政服務為核心，整合圖書借閱、活動報名、稅規費及停車費線上繳納等多項功能，並搭配「桃園幣」回饋機制，讓市民透過參與活動即可兌換電子儲值金或實體商品，持續提升數位服務使用便利性。智發會提醒，後續抽獎時程與中獎名單將依活動辦法公告於官方網站，歡迎尚未完成尊榮會員註冊的市民把握活動期間，加入桃園市民卡APP，一同參與百倍奉還加碼好康。

經濟發展局表示，「普發一萬・桃園百倍奉還」活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並於12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，結合餐飲、旅宿、零售與生活服務等優惠，只要於特約店家消費滿100元，即可再參加「消費滿百抽2000」抽獎，為跨年連假與年終消費增添更多中獎機會，強化桃園年末消費動能。

「桃園百倍奉還」活動將持續至12月31日止，凡於活動期間在桃園市登記店家消費之有效發票，並於115年1月7日前完成登錄，即有機會抽中百萬元現金大獎。更多活動內容、抽獎資訊及特約店家名單，請至官方網站查詢，呼籲市民把握年末最強回饋，來桃園逛商圈、享優惠、支持在地商家，共享城市好康。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園選手許明睿奪福林匹克運動會空氣手槍銀牌 張善政接見表揚

假旅行真打黑工！泰籍女仲介61人組團來台 入境桃園機場被逮