桃園百倍奉還抽獎疑「同一人連中兩獎」 網友質疑黑箱 經發局回應了

「桃園百倍奉還」活動日前公布第五次抽獎名單，不過卻疑似出現同一人連續成為天天抽1萬、週週抽5萬得主，引發網友質疑。經發局提供



為帶動年終消費熱潮，桃園市政府經濟發展局舉辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，只要發票金額滿100元並完成登錄，即可參加抽現金，全市各大商圈和在地商家也紛紛把握跨年檔期，推出多元優惠吸引民眾消費。不過最新一期中獎名單中，卻出現疑似同一人連續抽中兩筆獎項，獲得1萬元和5萬元現金，引發外界質疑黑箱作業。桃園市經發局對此強調，抽獎皆是在律師見證下隨機開出。

根據官網說明，凡是於11月12日至12月31日這段期間開立的發票，均可至網站登錄相關資料，只要單筆金額滿100元，就可獲得1組抽獎序號，上限可得600組，消費金額越高、中獎機率越高。符合資格者還可同時參加主活動「天天/週週/月月/壓軸抽」與加碼活動「觀光工廠/商圈」抽獎。

廣告 廣告

不過經發局日前公布第五波中獎名單，共7人獲得1萬元現金、1人幸運抽中5萬元，但其中一位抽中1萬元現金的潘姓民眾，不但和抽中5萬元的民眾姓名相似，就連手機前4碼、後3碼都相同，疑似是同一人連續抽中2次。

「桃園百倍奉還」活動日前公布第五次抽獎名單，不過卻疑似出現同一人連續成為天天抽1萬、週週抽5萬得主，引發網友質疑。經發局提供

相關結果引起大批網友湧入桃園市經發局臉書留言質疑，「這位潘X珮到底消費了多少？怎麼中兩次的？」「可以重複中獎？」「為什麼同一個人可以中2次？這個人是誰？」、「內定也不打草稿」、「真是天選之人」、「就幾個名額可以重複中獎還真是厲害啊」。

對於外界質疑抽獎公平性，桃園市經發局強調，目前已完成的5波抽獎，都是在律師公開見證下完成抽獎作業，每波抽獎都是秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名。

經發局表示，「普發一萬・桃園百倍奉還」活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並於12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，結合餐飲、旅宿、零售與生活服務等優惠，只要於特約店家消費滿100元，即可再參加「消費滿百抽2000」抽獎，為跨年連假與年終消費增添更多中獎機會。活動將於12月31日截止，凡是於活動期間在桃園市登記店家消費的有效發票，並於明年1月7日前完成登錄，還有機會抽中壓軸的百萬元現金大獎。

更多太報報導

今氣溫回升兩地防大雨 跨年夜最強冷空氣報到低溫急降7度以下

台北跨年天氣出爐！ 多雲有雨怎辦？達人曝煙火最佳觀賞處

合歡山武嶺驚見民眾「騎馬追雪」 警依違反道交條例開單