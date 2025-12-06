桃園百倍奉還活動！咖啡店花510元 抽中10萬現金

配合中央普發現金政策，桃園市政府經濟發展局推出「普發一萬 桃園百倍奉還」消費抽獎活動，第二波中獎名單已於5日公布，其中最大獎10萬元現金由一名在星巴克消費510元的民眾獲得。

配合中央普發現金政策，桃園市政府經濟發展局推出「普發一萬 桃園百倍奉還」消費抽獎活動。（示意圖／中天新聞）

經發局昨日以電腦隨機方式抽選第二波得獎者，10萬元現金大獎得主於11月15日在中壢區星巴克內壢中華門市消費510元，幾乎達到200倍的回饋比例。除了10萬元現金最大獎外，本波還有另外8名幸運兒，包括「週週抽5萬」1名，以及「天天抽1萬」7名幸運兒得主。

廣告 廣告

民眾只要在桃園合法設立店家消費滿 100元（開立統一發票），11/13 起上網登錄發票（可登錄至115/1/17 23:59止），就有機會參加抽獎，最高可獲得百萬元現金。詳細獎項包括「天天抽1萬元」共計50名、「週週抽5萬元」 共計8名、「月月抽10萬元」共計2名、「壓軸抽百萬元現金大獎」共計1名。

經發局表示，這項「普發一萬 桃園百倍奉還」活動將持續至12月31日，鼓勵民眾將中央發放的一萬元現金用於桃園在地消費。詳細資訊以及活動內容可參見「普發一萬 桃園百倍奉還」官方網站查詢。

延伸閱讀

台北跨年搖滾區免費搶！600飯店住2晚送雙人入場證

輔仁大學「紅到國外」辨識度高！交換學生選項涵蓋全球

合歡山氣溫驟降！路面結霜多車輛打滑 汽機車衝武嶺警惕