桃園百倍奉還爆同人2天連中6萬元 ！網友炸鍋質疑黑箱

桃園市政府經濟發展局主辦的「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，近期因同一得主連續中獎事件引發外界高度關注。

經發局26日完成第5波抽獎後，有眼尖網友比對官網公布的得獎名單發現，12月19日「天天抽1萬」得主與12月21日「週週抽5萬」得主，姓名隱碼顯示為「潘○珮」，手機號碼同為「0955***438」，隨即在社群平台Threads發文質疑，短時間內引發熱烈討論。

相關截圖曝光後，網友意見呈現兩極化。質疑聲浪指出，身邊眾多朋友登錄發票卻無人中獎，一人卻能在今年名額稀少的情況下連中兩次，機率實在太低。桃園市議員黃瓊慧也現身留言表示，不公開抽獎容易造成争議問題。

另一派網友則認為，可能是該名得主發票數量較多，或單純運氣爆棚，並非不可能發生。針對外界質疑，桃園市經發局正式回應，目前已完成的5波抽獎皆遵循公平、公正、公開原則，全程由律師見證，並非人工操作。

活動採用「累積序號制」，民眾只要在登記店家單筆消費滿100元即可獲得1組序號，未中獎的序號可持續參加後續的天天抽、週週抽與月月抽，因此同一人重複中獎在制度設計上確實可能發生。

該活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破15億元。經發局表示，12月20日起加碼推出「商圈週年慶」活動，整合餐飲、旅宿、零售及生活服務優惠，民眾在特約店家消費滿100元，還可參加「滿百抽2000」活動。

活動將於12月31日截止，民眾最遲可於115年1月7日前完成發票登錄，仍有機會角逐壓軸的百萬元現金大獎。

經發局強調，所有抽獎程序皆在律師公開見證下完成，由電腦系統隨機抽出得主，並無不當情形，呼籲民眾把握最後機會參與抽獎。

