桃園百倍奉還爆爭議 同一人連中兩獎網友質疑黑箱

有網友眼尖發現，12月26日抽出的「天天抽1萬」與「週週抽5萬」得主，竟為同一名潘姓女子。圖：翻攝自桃園百倍奉還網站

桃園市政府經濟發展局主辦的「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，盼帶動年終與跨年消費熱潮，活動進入倒數階段後，全市各大商圈及在地店家把握檔期推出多元優惠，吸引民眾走入商圈消費。經發局於12月26日完成第五波公開抽獎作業，透過電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，得獎名單並公告於官方網站。

不過，有網友眼尖發現，12月26日抽出的「天天抽1萬」與「週週抽5萬」得主，為同一名潘姓女子，且中獎名單中顯示的身分證字號皆為0955***438，相關截圖隨即被張貼至社群平台 Threads，引發大量網友熱議，不少人質疑「運氣是否過於集中」，甚至揣測是否存在抽獎黑箱情形，活動公平性因此成為輿論焦點。

針對外界質疑，經發局回應表示，目前已完成的5波抽獎作業，皆在律師公開見證下進行，過程秉持公平、公正、公開原則，並由電腦系統隨機抽出各項獎項。經發局也指出，活動機制規定每張發票僅限中獎一次，但同一名參與者可在「天天抽」、「週週抽」、「月月抽」及壓軸抽等不同獎項類別中，各擁有一次中獎機會，目的在鼓勵民眾持續消費並登錄發票。經查，該名民眾於不同抽獎類別中獲獎所使用的發票並非同一張，且此前未曾於相關類別中中獎，完全符合活動規範。

經發局強調，所有抽獎流程皆在律師見證及全程錄影下進行，並即時查核得獎人登錄資料，確認程序透明無虞，屬於民眾個人運氣因素，活動機制運作正常，並無不公或違規情事，籲請外界理性看待抽獎結果。

