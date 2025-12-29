「桃園百倍奉還」中1萬、5萬都同一人？ 經發局：都有律師在場

桃園市政府因應普發現金新台幣1萬元，推出「桃園百倍奉還」活動，第五波中獎名單已公開，有網友就發現，一名潘姓女子竟然一口氣中了5萬元及1萬元的獎項。對此，桃園市經發局強調，目前五波的抽獎過程，都有律師在場見證。

「桃園百倍奉還」被發現，有人同時中了1萬元及5萬元的獎。（圖／經發局提供）

桃園市經發局近日公布「桃園百倍奉還」12/17至12/23檔期的中獎名單，這波抽獎抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，不過一名網友卻在Threads發文，他發現一名潘姓女子，竟然同時中了1萬元及5萬元的獎項。

雖然發票號碼不同，但在茫茫人海中一口氣拿下兩獎，不免惹人質疑，原PO就直言：「同一個人中獎的機率到底是多少啊？」

對於外界的質疑，桃園市經發局回應，活動至今完成了5波抽獎，皆在律師公開見證下進行，秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出得主。

