桃園百倍奉還「同1人連中獎」引議 經發局：律師見證、純屬運氣佳

桃園市府推出「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，有同一人連續抽中1萬元及5萬元獎項情況，經發局說明了。（圖／桃園市府經發局提供）

由桃園市政府主辦的「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，吸引全民熱烈參與。未料卻有網友發現，有同一人連續抽中1萬元及5萬元獎項，引起外界質疑。對此，桃市府經發局說明，該名得主中獎的兩張得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎，完全符合活動規範，純屬個人運氣極佳。

桃園市經發局表示，活動設計初衷即在鼓勵民眾持續消費，故規定每張發票限中獎一次，且每人在天天抽、週週抽、月月抽及壓軸抽等不同類別中，各擁有一次中獎機會，旨在避免民眾因單次中獎後便停止登錄發票。

廣告 廣告

經發局指出，關於12月26日產生同一位民眾同時獲得「天天抽」與「週週抽」獎項的情形，經當場查核，該名得主抽中獎的兩張得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎，完全符合活動規範。

經發局強調，本次抽獎過程始終秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保每一位參與者的權益受到保障。該位幸運民眾獲獎當下，經發局已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳。

對於外界的關注，經發局除再次向得主表達恭喜，也強調活動機制運作正常，並無違反規定或不公之情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。

經發局統計，截止目前發票登錄總金額約17.3億，12月17至23日當週登錄總金額2.45億，當週序號153萬7262筆，該位得獎民眾累積抽獎序號多達2,676筆，且17至23日當週的序號佔了756筆，「消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升。活動目前已進入最後衝刺階段，歡迎全台民眾踴躍來桃園消費並登錄發票，只要消費越多，下一位幸運兒可能就是您。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷