桃園百倍奉還「同1人連中2大獎」引議 經發局：有律師見證

桃園市 / 武廷融 綜合報導

桃園市政府日前推出「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，希望能夠帶動消費，在全市各大商圈與在地店家都推出多元優惠，並舉辦抽獎。不過最新一期中獎名單卻遭到質疑，因為疑似有同一位潘姓民眾連續抽中2筆獎項，獲得1萬元和5萬元現金，引發熱議。對此，桃園市經發局回應，抽獎都是在律師公開見證下完成，一律秉持公平、公正、公開原則。

配合普發一萬政策，桃園市政府主辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，帶動年終消費熱潮，桃園市府表示，隨著活動進入倒數，市內各大商圈與在地店家把握跨年與年末檔期，推出多元優惠，吸引民眾走入商圈消費，促進整體買氣成長。而市府在26日公布第五波中獎名單，卻有眼尖的網友發現，有一位姓「潘」的民眾，疑似同時中了1萬元獎項和5萬元獎項，因為中獎人姓名及手機號碼都完全一樣，讓網友忍不住質疑抽獎公平性。

對此，桃園市經發局回應，這五波已完成的抽獎，都是在律師公開見證下進行，抽獎過程秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出，並無違法不當情形。

