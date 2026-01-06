「桃園百倍奉還」發票登錄至一月七日截止，壓軸一百萬現金大獎一月九日揭曉。（經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園年度最大消費盛事「普發一萬 桃園百倍奉還」活動進入最後倒數時刻！桃園市政府經濟發展局提醒，活動發票登錄服務將於七日二十三時五十九分關閉，還未完成發票登錄的市民朋友，趕快完成登錄，才不會錯過獲得百萬現金過好年的機會!

所有在活動期間（一一四年十一月十二日至一一四年十二月三十一日）於桃園市設立登記店家消費滿一百元的發票，請市民朋友務必把握最後一天完成登錄，才有機會在一月九日(五)的壓軸抽獎中獲得一百萬的現金大獎。

此外，為推動數位市政，桃園市智慧城鄉發展委員會加碼推出「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽獎活動」，只要市民朋友下載市民卡APP，註冊成為「市民卡APP尊榮會員」，並領取抽獎券，即可參加抽獎，有機會獲得「百倍奉還儲值金一萬元」，參加登錄期限也是到七日二十三時五十九分前註冊完成，並於活動內頁點擊本活動「我要參加」按鈕者，即可獲得抽獎資格。

經發局再次強調，一月九日的壓軸抽獎將是活動最高潮，屆時將抽出現金一百萬元的幸運得主。請民眾務必把握最後機會，立即上網登錄發票，讓您的每一筆消費都成為把百萬現金帶回家的機會！詳細活動資訊與登錄網址請上「桃園百倍奉還」及「桃園市民卡APP 尊榮會員專屬抽活動」官方網站查詢。