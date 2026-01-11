桃園百貨市場總體檢 公安零容忍

農曆春節將至，採買年貨與百貨逛街人潮湧現，桃園市政府「雙管齊下」，建築管理處針對大型百貨賣場啟動第二波「回馬槍」複查，違者最高罰30萬元，消防局則針對傳統市場祭鐵腕，對於消防設備不合格且拒不改善的民營市場，將斷水斷電甚至強拆，捍衛公安零容忍。

桃園市建管處長莊敬權9日親自率隊，突擊視察青埔高鐵站前新開幕的大型賣場，嚴格盤檢室內裝修、逃生動線及避難設備。莊敬權指出，市府採取「先廣查、後複查」策略，自去年10月至12月已率先完成全市31家百貨及大賣場稽查，首波查獲5家業者有安全門啟閉異常、通道堆置雜物等缺失，雖均已當場改善，但為防業者鬆懈，自9日起展開第二波「重點抽複查」，鎖定曾有違規紀錄或遭民眾陳情場所嚴格檢視。

建管處重申公安無假期，業者切勿貪圖一時方便將貨品堆置於梯間、排煙室或走道等逃生動線，要確保防火鐵捲門運作正常。鑑於去年中部百貨發生氣爆意外，建管處也特別呼籲重視室內裝修安全，一旦查獲阻礙逃生等違規，將依《建築法》處6萬元至30萬元罰鍰，絕不寬貸。

傳統市場消防安全也是整頓重點，鑑於去年11月5日南門市場火災，消防局已全面體檢全市25處公營市場及36處民營市場，公營市場除重建中的南門市場外，其餘均符合規定；但36處民營市場中，竟有19處不符規範，缺失率過半。

消防局分析，民營市場不合格主因包括缺乏管理組織、改善成本高及部分屬違章建築。對此，市府將依風險分級納管，全面要求提升消防設備與用電安全。針對長期違規、拒不配合改善的市場，將採取強硬手段，依法斷水斷電或配合建管單位拆除違章，確保公共安全不留死角，讓市民能平安度過農曆新年。