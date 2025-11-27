桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節

Photo Credits：aday0530、molly888666

深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。

【桃園深秋6條美拍路線】

黃金楓農場

楊梅仙草花節

八德落羽松

東眼山森林遊樂園區

石門水庫

阿姆坪碼頭

黃金楓農場/黃金楓

Photo Credits：aday0530、yijiun_lee

每年深秋，桃園的黃金楓農場都會被一片絕美金黃所覆蓋，宛如走進歐風小鎮的秋季色票中。農場內種植大片金楓，當陽光灑落樹梢，整個山坡呈現溫暖而夢幻的色調，是攝影愛好者與情侶拍照的熱門地點。園區設有步道，可悠閒散步、賞楓、拍照，還能在涼爽秋風中享受放鬆的森林療癒感，是桃園秋季限定、不能錯過的景點。

地址：桃園市復興區羅馬路四段221號

交通資訊：建議自行開車前往

楊梅仙草花節/紫色仙草花海

Photo Credits： molly888666

2025楊梅仙草節「花開紫境・相遇楊梅」為主題，仙草花數量達2公頃，選用桃園1號、桃園2號品種，並以2.1公頃波斯菊點綴花田。今年還邀請人氣明星酷洛米（Kuromi）擔任花之使者，打造8大酷洛米主題裝置藝術，帶民眾走入夢幻又可愛的花海中，同時還可順遊富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華。仙草嘉年華16天活動期間，每周假日皆有主題活動。11/22 開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華開場，酷洛米也將現身舞台；11/29 有酷洛米見面會與在地市集；11/30 泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演；12/6 迷霧森林樂團登台帶來音樂演出。

活動地點：桃園市楊梅區楊梅休閒農業區遊客服務中心(桃園市楊梅區楊湖路三段321巷8號)對面花田

活動日期：2025/11/22–12/07

交通：(平/假日)台鐵富岡站、(假日)台鐵楊梅站(金德路)、(假日) 三元宮至活動會場間有免費接駁車

更多資訊：楊梅休閒農業區

八德落羽松

Photo Credits：frankucc、hychieh0901

近3公頃寬闊面積、種植近3千棵的八德落羽松森林，秋冬轉變色彩，染上瑰麗的漸層色彩，彷彿形成一片紅霞，獨特的壯觀景象，讓人猶如置身歐洲森林山間旅行的驚艷。

地址：桃園市八德區浮筧16鄰1號

東眼山森林遊樂園區/秋景森林步道

Photo Credits： rhyhanna、yiwei.feng

東眼山屬雪山山脈尾端， 從桃園阿姆坪遠眺，山形頗似躺著的少女以大眼睛向東望而得名。園區內多達三百多公頃的柳杉樹，自導式步道穿梭其中，盡享芬多精沐浴，走至山頂時能遠眺桃園、三峽、淡水河等景致，心曠神怡。

地址：新北市三峽區、桃園市復興區

大眾交通：搭乘台灣好行東眼山線 (506) 至「東眼山」站，再步行前往即可

石門水庫/賞紅葉吃活魚料理

Photo Credits：taipei_meowfood、teddyyy0701、hktmgirlsshow

石門水庫擁有許多景觀餐廳，因為位在深山的地理位置，可以俯瞰大漢溪、新溪口吊橋，在這邊享用午餐或是一杯咖啡，都是超棒的享受，想品嘗石門水庫最熱門的活魚料理也行。更貼心的是，許多店家特別把景色最好的座位設置為「拍照區」，只能拍照不能用餐，讓每個來這裡的客人都能拍到自己的專屬美照，秋冬季節楓葉轉紅，從制高點上俯瞰更是美麗。

地址：桃園復興區

營業時間：10:00-19:00

阿姆坪碼頭/搭船遊湖看秋景

Photo Credits：cutedan750508、liuwenche

坐落於石門水庫旁的阿姆坪碼頭，是桃園秋季最愜意的賞景去處之一。深秋時分，湖面倒映山林暖色，搭乘遊船更能從水面視角欣賞層層堆疊的金黃與橙紅。碼頭周邊視野開闊，適合散步吹風、拍照取景，也能品嘗湖畔小店的輕食與飲品，是情侶、家庭都會喜歡的輕旅行目的地。無論從陸地或湖面欣賞，阿姆坪碼頭都展現出桃園深秋最迷人的靜謐風光。

地址：桃園市龍潭區佳安村佳安路

交通資訊：建議自行開車前往

撰文者/ 海的那編