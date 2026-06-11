桃園監獄手作貓咪杯融合高牆微光 典獄長高千雲：喚醒收容人溫暖情感

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桃園監獄推出收容人手工製作「牆內微光・貓咪杯」的可愛貓咪杯作品售賣。圖：桃園監獄提供

法務部矯正署桃園監獄近年推出浪貓動物療癒，藉由收容人獄中接觸、照顧流浪貓，喚醒內心柔軟的一面，化解戾氣，桃監以收容飼養的一隻花貓、一隻黑貓，安排收容人照顧貓咪課程，進行「高牆浪貓動物治療」，製成「牆內微光・貓咪杯」陶藝作品售賣，桃監今(11)日表示，每一個貓咪杯都是收容人手工製作「獨一無二」的產品，可讓民眾感受收容人的情感和溫度。

桃園監獄典獄長高千雲表示，「真正的矯正，不只是管理與約束，更是讓人重新感受到被理解、被需要的可能」，桃監推動浪貓動物療癒，透過貓咪陪伴與動物療癒，希望透過生命影響生命，讓收容人在高牆之中，也能重新感受到情感與希望。

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桃園監獄製作「牆內微光・貓咪杯」陶藝作品宣傳，說明推動動物療癒溫暖收容人。圖：桃園監獄提供

桃園監獄內平日收容飼養的一隻花貓、一隻黑貓出沒，深受監獄人員和收容人喜愛，兩隻貓經常在工場徘徊，桃監教化人員推動浪貓療癒教化課程，讓收容人照顧貓咪、幫貓咪修指甲，可看到一雙刺青、曾犯過錯的粗糙雙手，輕柔、小心地握著乖巧的貓咪肉墊修剪指甲，沒了過去的戾氣。

桃監表示，在一次產品開發討論發想，教化人員與收容人萌生將陪伴大家的「機關貓咪」元素，融入獄內陶藝技能訓練與陶瓷產品製作，從生活接觸貓咪過程，設計出「牆內微光・貓咪杯」陶藝作品，希望喚醒收容人的情感，感悟生命價值，轉化為日常生活實用品。

「每個貓咪杯，從原料、成品到燒製，都是收容人手工拉坯製作，不是開模製成」，桃監教化科人員說，儘管貓咪杯有統一尺寸、寬口，但是收容人製作每人是手工拉坯製作，每個杯具都是「獨一無一」，每款杯子都是收容人的專注與心意，產品都有溫度，也承載收容人感受被需要的情感，也是桃監特產之一，有興趣民眾可在矯正機關自營產品展售商城桃園監獄「可愛貓咪杯」選購。

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