桃園監獄手作貓咪杯融合高牆微光 典獄長高千雲：喚醒收容人溫暖情感
法務部矯正署桃園監獄近年推出浪貓動物療癒，藉由收容人獄中接觸、照顧流浪貓，喚醒內心柔軟的一面，化解戾氣，桃監以收容飼養的一隻花貓、一隻黑貓，安排收容人照顧貓咪課程，進行「高牆浪貓動物治療」，製成「牆內微光・貓咪杯」陶藝作品售賣，桃監今(11)日表示，每一個貓咪杯都是收容人手工製作「獨一無二」的產品，可讓民眾感受收容人的情感和溫度。
桃園監獄典獄長高千雲表示，「真正的矯正，不只是管理與約束，更是讓人重新感受到被理解、被需要的可能」，桃監推動浪貓動物療癒，透過貓咪陪伴與動物療癒，希望透過生命影響生命，讓收容人在高牆之中，也能重新感受到情感與希望。
桃園監獄內平日收容飼養的一隻花貓、一隻黑貓出沒，深受監獄人員和收容人喜愛，兩隻貓經常在工場徘徊，桃監教化人員推動浪貓療癒教化課程，讓收容人照顧貓咪、幫貓咪修指甲，可看到一雙刺青、曾犯過錯的粗糙雙手，輕柔、小心地握著乖巧的貓咪肉墊修剪指甲，沒了過去的戾氣。
桃監表示，在一次產品開發討論發想，教化人員與收容人萌生將陪伴大家的「機關貓咪」元素，融入獄內陶藝技能訓練與陶瓷產品製作，從生活接觸貓咪過程，設計出「牆內微光・貓咪杯」陶藝作品，希望喚醒收容人的情感，感悟生命價值，轉化為日常生活實用品。
「每個貓咪杯，從原料、成品到燒製，都是收容人手工拉坯製作，不是開模製成」，桃監教化科人員說，儘管貓咪杯有統一尺寸、寬口，但是收容人製作每人是手工拉坯製作，每個杯具都是「獨一無一」，每款杯子都是收容人的專注與心意，產品都有溫度，也承載收容人感受被需要的情感，也是桃監特產之一，有興趣民眾可在矯正機關自營產品展售商城桃園監獄「可愛貓咪杯」選購。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
日本職棒》孫易磊2026年賽季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來2026年一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%
[NOWNEWS今日新聞]進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市...
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
台大申請入學爆「AI眼鏡作弊」！醫學系考生做這件事露馬腳 另2人書審膨風全都零分
大學申請入學管道11日放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規，1件是考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在2階筆試用AI眼鏡，該科0分。另有2名考生的書審資料與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。台大教務處註冊組組長李宏森說明，今年台大申請入學查獲3起重大違規，有1名重考生報名醫學系和牙醫系2階甄試，在生物科共同筆試時，入場時穿著帽T引起注意，考試時又發現該考生......
執法過當? 大貨車開錯禁行路段 竟遭警拖下車壓制在地上銬
社會中心／王毓珺 張智凱 新北報導開錯路，竟然就被員警拖下車、壓制上銬！日前有名大貨車駕駛，行經新北市淡水區沙崙路，不小心誤闖禁行大貨車路段，遭員警攔下，他沒有報身份證，跟員警說要先上車打電話確認，沒想到下一刻就被員警拖下車，壓制在地、上銬，甚至手機也被員警一把搶過，滿身傷的駕駛怒控，員警執法過當！
男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了
男友太持久！妹子「堅持1小時」崩潰：要乾旱了
中職／連4年10勝投手！本季大縮水僅2勝 鋼龍笑談龍將「集體罰跪」真相
味全龍洋投鋼龍這幾年都是球隊相當仰賴的投手，本季身手在進化，0.93被上壘率、1.92自責分率更是寫下來台6年新低，不過目前僅拿2勝卻相當罕見，龍隊友之前甚至還向他「集體罰跪」，他說都是在鬧著玩，這也證明隊友彼此感情很好，更表示知道大家都很努力，有時候就是結果不盡人意。
任天堂發表會大作連發股價卻慘跌，外媒酸「沒內容不用硬辦」玩家傻眼反擊：這陣容還嫌？
最近一段時間對全球玩家來說真的忙翻了，因為從 PlayStation 的「State of Play」開始，夏日遊戲節、XBOX Game Showcase、任天堂的「Nintendo Direct」等遊戲平台的發表會連袂舉辦，公布許多新作消息。不過，在這其中 Nintendo Direct 表現卻似乎有些平淡，不但發表會後股價下跌 8.2%，也被外媒點名抨擊「幹嘛不晚點辦」掀起社群熱議。
光電股泛陣陣綠光！「這檔太陽能」卻逆勢漲停、群創也噴8% 彩晶小摔1%陷連6跌
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬2千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
台股又有5檔「抓去關」 這檔當沖比例逾7成
台股又有5檔「抓去關」 這檔當沖比例逾7成
快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒
快訊／雨彈轟炸！這地急發淹水警戒
終於可以曬衣服了！氣象署曝「放晴時間」：氣溫回升有望見到陽光
中央氣象署發布最新天氣預報，未來一週台灣將迎來先濕後乾的天氣轉折。受到梅雨鋒面影響及強烈西南風灌入，14、15日將是降雨最劇烈的「重頭戲」，中南部需嚴防局部大雨或豪雨。所幸這波雨勢預計從16日起因西南風減弱而逐漸趨緩，各地氣溫明顯回升，17、18日北部與東半部終於能告別陰雨、見到久違的陽光；緊接而來的端午三連假目前預測天氣也相對穩定偏熱，型態轉為午後雷陣雨為主。
藤條不當體罰! 北市國中籃球名校 爆女教練霸凌疑雲
社會中心／綜合報導台北市一所國中籃球隊，傳出疑似霸凌案，學生家長指控，籃球隊女教練，不讓自己的小孩加入群組，待在球隊三年，幾乎坐足冷板凳，唯一上場一次，還被教練酸是"給他最大的仁慈"，更傳出曾拿藤條，不當體罰其他同學，最終調查結果，只有不當對待屬實，祭出小過懲處，未達解聘程度，讓家長無法接受。
訂單滿手接到2027年後！這「代工廠」獲投信大買1.8萬張 全球產能還要翻倍
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美伊衝突升高市場不確定性，加上美股四大指數同步收黑，台股今（11）日震盪走弱，終場以43,149.46點作收，下跌76.08點，跌...
台灣玩家哭了！營運23年《爆爆王》宣布8月結束營運 網淚別：再見了彈水阿給
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
德政變弊案！花蓮營養午餐出包 胡仁順點名「傅崐萁防火牆」：恐向上擴大
即時中心／廖予瑄、許雯絜報導花蓮縣政府推動的 「免費營養午餐」疑爆發弊案，花蓮縣副縣長顏新章今（11）日以嫌疑人身分被檢調帶到調查站約談，副縣長辦公室等處也遭到搜索，而代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，顏新章是國民黨立委傅崐萁非常重要的核心幕僚長，所以不難看出，「這次弊案還有向上延燒的可能。」
49枚戰斧飛彈轟炸伊朗 川普：伊朗請求美軍中止目前軍事行動
美國總統川普（Donald Trump）於6月10日接受福斯新聞（Fox News）特派記者崔伊．英斯特（Trey Yingst）專訪時首度透露，伊朗官方已直接與美方取得聯繫，並請求美軍中止目前對伊朗境內的軍事行動。福斯新聞記者英斯特指出，川普在訪談中詳細說明了這場轟炸行動的最新進展、與德黑蘭當局的談判現狀，並嚴正警告，若伊朗最終拒絕美方提出的協議草案，美......
高爾夫》年度大滿貫出現兩隻腳了！【翁明璽專欄】
歷經11年的奮戰，北愛爾蘭名將Rory McIlroy終於在去年征服Augusta National Country Club（奧古斯塔國家鄉村俱樂部），披上渴望多年的名人賽綠夾克，一舉成為自Tiger Woods之後，首位集滿4座不同大賽冠軍的傳奇球星，接下來換成當今世界球王Scottie Scheffler試圖加入這個史上只有6人的生涯大滿貫超級俱樂部。
國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。
Macan變猛獸？保時捷盲轉強撞紅牌重機 騎士肉搏噴飛慘倒血泊
高雄鳳山區11日下午發生一起驚悚車禍！黃姓男子（37歲）駕駛保時捷Macan休旅車行經建國路三段與青年路二段路口時，疑因左轉未禮讓直行車，當場與對向騎乘紅牌重機的蔡姓男子（59歲）發生猛烈碰撞，強大撞擊力道造成蔡男瞬間噴飛落地，全身多處擦挫傷、現場血流滿地，所幸蔡男送醫救治後並無生命危險，詳細肇事原因仍待警方釐清。