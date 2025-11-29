即時中心／林韋慈報導

由禾馨醫療與怡仁綜合醫院共同打造的「禾馨怡仁婦幼中心」進駐桃園楊梅已8年，近日卻驚傳將於年底結束營運。禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏昨（28）日於社群平台宣布「禾馨怡仁年底收場了」，消息一出讓不少人非常驚訝，連台大婦產科醫師施景中也直呼「太訝異了！」

林思宏回憶，自己從設計藍圖到工程監督全程參與，常常台北晚診結束後半夜驅車到楊梅，只為確認進度，如今宣布收場，心情十分無奈。禾馨醫療創辦人蘇怡寧今（29）日也發文證實消息，開頭寫下「有緣自會再相逢」。他坦言，這個決定非常遺憾，但外界應該先問的是：「當初我們為什麼願意來這裡？」他說，當時接受怡仁院長的邀請，只因為想證明「再偏遠的地方也值得有好的醫療」。過去8年團隊不斷努力，「冷暖自知」，但也曾證明，只要理念一致，即使沒有政府奧援，也能提供頂尖品質的醫療服務。



蘇怡寧表示，這些年並沒有因此賺到什麼錢，但至少做得有尊嚴，損益兩平就夠了，「我把它當社會責任在做。」他強調，禾馨之所以被信任，是因為堅持「雙主治醫師開刀」、「全時麻醉科醫師在位」、「兒科醫師24小時守在產房黃金1分鐘」。然而大環境不斷變動，加上台灣生產率持續下降，從今年6月起他甚至找不到麻醉科醫師願意來服務，「那一刻，我終於有了不如歸去的感覺。」



他說，如果沒有全時麻醉科醫師，禾馨就不再是禾馨，這違背核心價值。他無法接受在產婦需要無痛分娩或緊急手術時，只能告訴對方「麻醉科醫師不在」，品質是他的底線，也是無法妥協的堅持。



文章最後，蘇怡寧深深一嘆：「或許大多數人不在乎，但我在乎。」他向居民道別，「美好的一仗，我們已經打過。再美好的演奏，也有謝幕的時候。有緣自會再相逢。」

廣告 廣告





原文出處：快新聞／桃園知名婦幼中心驚傳收攤 創辦人蘇怡寧曝原因

更多民視新聞報導

空巴大規模召修A320客機 民航局要求國籍航空公司明上午8時前完成檢修

香港大火／逾萬名市民抗議怒吼要求真相 網提醒「小心被抓」

楊瓊瓔參戰！稱盧媽8年政績優秀 鄭麗文：台中KMT要提最強人選

