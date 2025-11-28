桃園知名高中驚傳學生墜樓 校方證實：搶救中

桃園市桃園區知名私立高中於11月28日下午3時33分發生一起墜樓事件，一名學生在校內被發現墜落，隨即送往聖保祿醫院進行搶救。校方隨後發表聲明，確認此事件並呼籲社會大眾勿傳播不實消息，以免對受害學生及其家人造成二次傷害。

校方表示，事故發生後立即啟動校安通報程序，並針對目擊的師生及該班級的學生提供心理輔導，強調將持續關懷受影響的學生及其他同學。為了尊重學生隱私，校方再次呼籲家長和師生避免在校內外或社交媒體上進行臆測或討論，並強調將妥善處理後續事宜。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

