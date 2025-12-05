桃園石門水庫楓半馬12/7盛大舉行 交通管制細節一次看

為維護賽事順利與用路人安全，大溪警分局已規劃多項交通疏導與安全維護措施。圖：警方提供

桃園市石門水庫楓半馬路跑活動將於12月7日舉行，分別依路線分為三組，21公里組約1200人參加；10公里組約2200人參加；5公里組約2600人參加。此次活動主辦單位為桃園市體育局，活動當日清晨2時至中午12時園區周邊將實施交通管制。為維護賽事順利與用路人安全，大溪警分局已規劃多項交通疏導與安全維護措施，提醒民眾留意路況並提前改道。

桃園市石門水庫楓半馬路跑活動將在大溪登場。圖：警方提供

大溪分局說明，此次賽事自南苑停車場起跑，路線沿行石門發電廠、槭林公園林道、民富街、民強街、民治路、嵩台、環翠樓、環湖路一、二段，於二層坪農路口前折返後返回南苑停車場。此次活動參加選手約有6000人，園區內部分路段預估將湧現較大車流。

大溪分局表示，規劃相關交通管理措施，首先是強化重點路口疏導，於南苑停車場、嵩台、環翠樓及環湖路等重要路口部署警力，指揮車流並維護跑者安全；當日凌晨4時至中午12時將彈性分段交通管制，環湖路一、二段將依跑者通過情形，視需要採取局部封閉、單向通行等措施，並以告示及工作人員提醒用路人避開賽道。

大溪也分局提到，南苑停車場將採車流分流，於停車場周邊安排警力協助車輛引導、分流至替代道路或停車空間，減少壅塞情形；最後，警方將加強巡邏與安全維護，交通分隊及各派出所將強化機動巡邏，適時處理交通異常、突發狀況及民眾諮詢需求。

大溪分局長徐章哲呼籲，警方將全力執行交通疏導與安全維護工作，請用路人行經管制路段務必減速慢行、留意路況，並配合員警及工作人員指引，共同維護路跑活動安全順利。

